В Крыму гендиректор предприятия незаконно продал буксир

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-25T11:46:17+03:00

Сейчас по этому делу проводится расследование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Ущерб от этого составил 13 миллионов рублей

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Генеральный директор одного из крымских предприятий незаконно продал морской буксир. Это привело к ущербу организации на сумму 13 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, сейчас по этому делу проводится расследование.

- В апреле 2018 года гендиректор не допустил к аукциону двух участников, заключил договор купли-продажи морского буксира по заниженной стоимости. После этого подписал акт приема-передачи, и судно исключили из реестра собственности, - добавили в управлении.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело, ему грозит несколько лет тюрьмы или крупный штраф.

Кстати, в Севастополе будут судить директора лагеря "Ласпи", в котором в прошлом году отравились дети. Всего пострадали около 30 человек.