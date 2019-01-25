2019-01-25T12:59:52+03:00
Общество

Крымские спасатели сняли с гор двух пьяных евпаторийцев

Их искали больше двух часов
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники МЧС установили с потерявшимися мобильную связь.Сотрудники МЧС установили с потерявшимися мобильную связь.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В четверг, 24 января, спасателям поступил звонок от мужчин с просьбой о помощи. Они рассказали, что сбились пути в горной зоне в районе села Перевальное.

Сотрудники МЧС установили с ними мобильную связь.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, мужчины были очень пьяными, со спасателями разговаривали очень грубо.

- Специалисты дали им рекомендации оставаться на месте, разжечь костер и экономить заряд батареи мобильного телефона, - добавили в пресс-службе.

Так как мужчины не смогли правильно объяснить, где они находятся, их искали на площади 6 километров.

После двух часов поисковых работ, их нашли в районе горы Карагач-Оба.

- Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. При опросе вели себя вызывающе. Евпаторийцев эвакуировали в безопасное место, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.

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