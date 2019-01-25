Крымские спасатели сняли с гор двух пьяных евпаторийцев
В четверг, 24 января, спасателям поступил звонок от мужчин с просьбой о помощи. Они рассказали, что сбились пути в горной зоне в районе села Перевальное.
Сотрудники МЧС установили с ними мобильную связь.
Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, мужчины были очень пьяными, со спасателями разговаривали очень грубо.
- Специалисты дали им рекомендации оставаться на месте, разжечь костер и экономить заряд батареи мобильного телефона, - добавили в пресс-службе.
Так как мужчины не смогли правильно объяснить, где они находятся, их искали на площади 6 километров.
После двух часов поисковых работ, их нашли в районе горы Карагач-Оба.
- Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. При опросе вели себя вызывающе. Евпаторийцев эвакуировали в безопасное место, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.