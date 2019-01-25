Начальника полиции Ленинского района оштрафовали за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-25T14:10:41+03:00

У него отобрали права почти на 2 года

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В Крыму начальника Ленинского района оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,6 года.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, начальник полиции по Ленинскому району в нетрезвом состоянии управлял автомобилем.

Но эти действия не содержат «уголовно наказуемого деяния».

- Суд признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком 1 год 6 месяцев. , - добавили в пресс-службе.

Напомним, сотрудники ДПС задержали водителя автобуса "Армянск-Джанкой", который управлял транспортным средством "под марихуаной". Он рассказал, что вообще не должен был выходить в рейс, но у его напарника сломался автобус. Когда его остановили правоохранительные органы, мужчины признался, что накануне вечером "курил марихуану".