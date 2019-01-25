2019-01-25T14:54:46+03:00
Происшествия

Севастопольскому чиновнику за взятку дали 2,5 года колонии

На скамью подсудимых сел сотрудник Управления потребительского рынка правительства Севастополя [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Спецслужбы проверили офис, где работал взяточнмк. Фото: кадр видеоСпецслужбы проверили офис, где работал взяточнмк. Фото: кадр видео
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В Севастополе специалиста Управления потребительского рынка поймали на взятках и лишили свободы.

- Действующий главный специалист отдела организации нестационарной торговли и услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя получил взятки от предпринимателей, - сообщает Ольга Постнова, старший помощник руководителя СУ СКР по городу Севастополю.

За 93 тысяч рублей чиновник пообещал не тревожить предпринимателей, которые без нужных документов держали три ларька в Любимовке. Взялся мужчина и за отсрочку демонтажа незаконных торговых точек.

Также следователи установили еще один эпизод получения взятки от предпринимателя в размере 42 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-чиновника правительства Севастополя к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Люди в масках побывали в одном из управлений правительства города Севастополя.Идет обыск в кабинетах Главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства Севастополя. Видео: службы в г. Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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