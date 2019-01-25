Севастопольскому чиновнику за взятку дали 2,5 года колонии
В Севастополе специалиста Управления потребительского рынка поймали на взятках и лишили свободы.
- Действующий главный специалист отдела организации нестационарной торговли и услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя получил взятки от предпринимателей, - сообщает Ольга Постнова, старший помощник руководителя СУ СКР по городу Севастополю.
За 93 тысяч рублей чиновник пообещал не тревожить предпринимателей, которые без нужных документов держали три ларька в Любимовке. Взялся мужчина и за отсрочку демонтажа незаконных торговых точек.
Также следователи установили еще один эпизод получения взятки от предпринимателя в размере 42 тысяч рублей.
Суд приговорил экс-чиновника правительства Севастополя к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Люди в масках побывали в одном из управлений правительства города Севастополя.Идет обыск в кабинетах Главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства Севастополя. Видео: службы в г. Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.