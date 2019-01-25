Севастопольскому чиновнику за взятку дали 2,5 года колонии

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-25T14:54:46+03:00

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В Севастополе специалиста Управления потребительского рынка поймали на взятках и лишили свободы.

- Действующий главный специалист отдела организации нестационарной торговли и услуг Управления потребительского рынка Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя получил взятки от предпринимателей, - сообщает Ольга Постнова, старший помощник руководителя СУ СКР по городу Севастополю.

За 93 тысяч рублей чиновник пообещал не тревожить предпринимателей, которые без нужных документов держали три ларька в Любимовке. Взялся мужчина и за отсрочку демонтажа незаконных торговых точек.

Также следователи установили еще один эпизод получения взятки от предпринимателя в размере 42 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-чиновника правительства Севастополя к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.