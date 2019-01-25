Аксенов часами катал по Симферополю чиновников: Он показывал им состояние дорог

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-25T14:51:48+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как катал на машине чиновников, чтобы показать им состояние симферопольских дорог.

Он посадил в машину главу администрации Наталью Маленко, вице-премьера Крыма Михаила Селезнева и министра транспорта республики Сергея Карпова.

- Две недели назад я в городе Симферополь сел за руль, посадил Наталью Федоровну Маленко к себе, Михаила Борисовича Селезнева и Сергея Васильевича Карпова. Пять с половиной часов катал их по Симферополю. Они по-новому узнали город, - отметил Аксенов.

Они узнали, что в столице практически на половине улиц отсутствует асфальтовое покрытие.

- На автомобиле высокой проходимости мы (посетили) некоторые районы – Марьино, Фонтаны, Залесская, Петровская балка, в центре мы просто не могли подняться. Буксовали. Что там происходит с гражданами, как туда добирается «скорая помощь», пожарный транспорт, вы можете представить, - подчеркнул глава Крыма.