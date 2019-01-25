2019-01-25T14:51:48+03:00
Общество

Аксенов часами катал по Симферополю чиновников: Он показывал им состояние дорог

Для путешествия они выбрали внедорожник
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Они "прочесали" 50 процентов столицы. Фото: Facebook Сергея АксеноваОни "прочесали" 50 процентов столицы. Фото: Facebook Сергея Аксенова
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как катал на машине чиновников, чтобы показать им состояние симферопольских дорог.

Он посадил в машину главу администрации Наталью Маленко, вице-премьера Крыма Михаила Селезнева и министра транспорта республики Сергея Карпова.

- Две недели назад я в городе Симферополь сел за руль, посадил Наталью Федоровну Маленко к себе, Михаила Борисовича Селезнева и Сергея Васильевича Карпова. Пять с половиной часов катал их по Симферополю. Они по-новому узнали город, - отметил Аксенов.

Они узнали, что в столице практически на половине улиц отсутствует асфальтовое покрытие.

- На автомобиле высокой проходимости мы (посетили) некоторые районы – Марьино, Фонтаны, Залесская, Петровская балка, в центре мы просто не могли подняться. Буксовали. Что там происходит с гражданами, как туда добирается «скорая помощь», пожарный транспорт, вы можете представить, - подчеркнул глава Крыма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Севастопольскому чиновнику за взятку дали 2,5 года колонии
Начальника полиции Ленинского района оштрафовали за пьяное вождение
Крымские спасатели сняли с гор двух пьяных евпаторийцев
Крымское представительство МИД РФ подготовило документы для моряков сгоревших танкеров
В Крыму гендиректор предприятия незаконно продал буксир
Двое украинцев пытались попасть в Крым без документов
На крымской «Тавриде» столкнулись два грузовика
Истребители с крымского аэродрома участвуют в тренировке ракетных катеров
Строительство Евпаторийской развязки завершают в июне 2019 года
Сантехник из Симферополя выиграл миллион рублей
В Симферополе убирают и ремонтируют Евпаторийское шоссе
Погода в Крыму на 25 января: облачно, без осадков и до +10 градусов тепла
Симферопольский алиментщик задолжал своей дочери 500 тысяч рублей
В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор
Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу
В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравились дети
В 2018 году аграриям удалось собрать 80 тысяч тонн винограда
25 января студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад
Судебное заседание по делу Шабанова перенесли: у пострадавшего случился инфаркт
В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме
За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов
Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения