2019-01-25T15:29:56+03:00
Общество

Глава Крыма хочет вернуть Симферополю уровень благоустройства 70-х годов

Такую систему восстановят во всех городах полуострова
Александра КОРШУНОВА
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За каждую городскую улицу назначат ответственного человекаЗа каждую городскую улицу назначат ответственного человекаФото: Александра КОРШУНОВА
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Сергей Аксенов хочет вернуть Симферополю уровень благоустройства 1975 года. Он рассказал, что поручил главе администрации Наталье Маленко посмотреть фотографии столицы в тот период.

- Очень многие вещи давно были до нас сделаны. К сожалению, они были утеряны при Украине. Потом не хватило ума восстановить все это в прежнем виде, - отметил Аксенов.

В первую очередь речь идет именно о благоустройстве: газонах, клумбах. Кстати, планируется закрепить определенного человека за каждой симферопольской улицей, чтобы он там следил за порядком.

Глава Крыма отметил, что такую систему введут во всех городах республики.

Кстати, глава республики рассказал о том, как катал чиновников на машине по Симферополю. Для путешествия они выбрали внедорожник.

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