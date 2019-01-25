2019-01-25T17:02:48+03:00
Общество

В Каменке облагородят приют для бездомных животных

Также будут благоустроены помещения под ветклинику
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе продолжит работать приют для бездомных животных, расположенный в районе закрытого полигона ТКО в микрорайоне Каменка, сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

По ее словам, планируется облагородить прилегающую к приюту территорию, смонтировать новые вольеры и отремонтировать помещения под ветеринарную клинику.

Маленко добавила, что в течение февраля клиника должна переехать в благоустроенное помещение, параллельно будут обустраивать новые вольеры для животных.

- На прилегающей территории необходимо выполнить вертикальную планировку и произвести отсыпку щебнем, огородить её. Проработать все моменты, связанные с водо- и электроснабжением, – уточнила глава администрации города.

Все необходимые действия по обустройству приюта будут включены в «дорожную карту».

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