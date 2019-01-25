2019-01-25T17:53:33+03:00
Происшествия

В Ялте убирают рухнувшую на жилую двухэтажку подпорную стену

На дом № 15 на переулке Ломоносова сошел сель
Галина КОВАЛЕНКО
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Стена обрушилась на жилой дом.Стена обрушилась на жилой дом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В начале января во время схода селя в Ялте на двухэтажный дом рухнула подпорная стена: многотонная масса из грязи и камня заполнила двор и повредила двуэтажные жилой дом. Сейчас идет ликвидация последствий.

- Уже вывезено больше 70 кубов земли, и коммунальные службы не прекращают работы. К сожалению, селевые потоки не остановились, и земля продолжает сползать, - сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Мэрия также сообщает, что после того, как будет вывезен весь мусор – смесь камня и грязи, начнут ремонтировать жилья: без крыши над головой остались два десятка человек.

Напоминаем, что ЧП чудом обошлось без жертв: груды грязи и камня едва не раздавили многодетную маму Марию Рудакову. Стена рухнула на кухню-пристройку, где она обычно в это время готовила завтраки. По счастливой случайности женщина проспала и осталась живой.

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