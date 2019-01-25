Горящее в Черном море судно "Канди" поставили на якорь

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-25T18:00:49+03:00

В настоящее время продолжается орошение надстроек двух танкеров

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Иностранный танкер-газовоз "Канди", который уже четвертый день горит в Черном море, поставили на якорь.

- Аварийно-спасательная группа Морспасслужба поднялась на борт горящего судна "Канди" и сумела отдать якорь для предотвращения дрейфа судна в сторону берега, - отметили в Росморречфлоте, добавив, что в настоящее время продолжается орошение надстроек двух танкеров.

Некоторое время суда "Маэстро" и "Канди" были соединены швартовым, но позже он оторвался, и второе судно начало относить к берегам Крыма. Буксир "Спасатель Демидов" удерживал танкер.