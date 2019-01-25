Новый главный архитектор Ялты приехал с Сахалина

СЕГОДНЯ 18:21 2019-01-25T18:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии курортной Ялты новое назначение. Кресло руководителя департамента архитектуры и градостроительства заняла Елена Орлинская. По сообщению пресс-службы администрации Ялты она раньше работала в правительстве Сахалинской области - занимала должности главного архитектора, заместителя министра строительства.

Пресс-служба приводит цитату Елены Орлинской: «Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в благоустройство не только города Ялта, но и всех прилегающих к нему поселков региона».

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов возлагает на нового архитектора особые надежды и надеется, что она сможет построить свою работу так, что будет сохранена историческая составляющая города-курорты, но в тоже время по полной использован и его потенциал.

Город станет удобным для посещения туристов и проживания крымчан.