2019-01-25T18:21:48+03:00
Общество

Новый главный архитектор Ялты приехал с Сахалина

Департамент архитектуры и градостроительства возглавила Елена Орлинская
Галина КОВАЛЕНКО
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Елена Орлинская. Фото: пресс-служба администрации Ялты.Елена Орлинская. Фото: пресс-служба администрации Ялты.
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В мэрии курортной Ялты новое назначение. Кресло руководителя департамента архитектуры и градостроительства заняла Елена Орлинская. По сообщению пресс-службы администрации Ялты она раньше работала в правительстве Сахалинской области - занимала должности главного архитектора, заместителя министра строительства.

Пресс-служба приводит цитату Елены Орлинской: «Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в благоустройство не только города Ялта, но и всех прилегающих к нему поселков региона».

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов возлагает на нового архитектора особые надежды и надеется, что она сможет построить свою работу так, что будет сохранена историческая составляющая города-курорты, но в тоже время по полной использован и его потенциал.

Город станет удобным для посещения туристов и проживания крымчан.

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