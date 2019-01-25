Рекультивация полигона в Каменке идет с отставанием

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-25T18:29:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферопольском микрорайоне Каменка идет с отставанием рекультивация полигона ТБО. Есь проблемы с финансированием, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Представитель подрядной организации сообщил, что уже в ближайшее время при поступлении финансирования будет заказано оборудование для строительства очистных сооружений на полигоне. Его будут изготавливать около трех месяцев, - рассказали в пресс-службе.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко отметила, что будет скорректирован график работ подрядчика.

Рекультивация полигона в Каменке началась, напомним, в августе 2018 года. Окончить работы планируют в 2019 году.