2019-01-25T18:29:41+03:00
Общество

Рекультивация полигона в Каменке идет с отставанием

График работ подрядчика будет скорректирован
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферопольском микрорайоне Каменка идет с отставанием рекультивация полигона ТБО. Есь проблемы с финансированием, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Представитель подрядной организации сообщил, что уже в ближайшее время при поступлении финансирования будет заказано оборудование для строительства очистных сооружений на полигоне. Его будут изготавливать около трех месяцев, - рассказали в пресс-службе.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко отметила, что будет скорректирован график работ подрядчика.

Рекультивация полигона в Каменке началась, напомним, в августе 2018 года. Окончить работы планируют в 2019 году.

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