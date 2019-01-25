11 февраля "Норд" снова выставят на торги на Украине

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-25T18:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Судно «Норд», арестованное Украиной, выставлено на торги, которые пройдут 11 февраля. При этом стартовая стоимость сейнера снижена на 20%.

- Прошедшие торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион с понижением цены, - сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

Начальная стоимость судна – 1,36 миллиона гривен, ранее оно оценивалось в 1,47 миллиона гривен. Сейчас не зарегистрирован ни один участник торгов. 10 февраля завершится регистрация покупателей.

«Норд» выставляют на продажу в третий раз. Уже дважды его пытались разыграть на аукционе, но оба раза безуспешно - зарегистрированные участники не подали взносы.