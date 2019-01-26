Все иностранные моряки, пострадавшие при пожаре на танкерах в Черном море, выписаны из больницы
Все 12 моряков, пострадавшие после пожара на суднах "Канди" и "Маэстро", выписаны из отделения травматологии Керченской больницы №1, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
- Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны.
При этом состояние всех пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Все получили необходимую помощь.
Напомним, пожар на танкерах-газовозах при перевалке жидкого пропан-бутана случился 21 января вечером. Почти сутки после случившегося выживших моряков доставляли в порт Керчь. 22 января вечером выживших госпитализировали, десять тел погибших опознали, еще десять членов экипажа считаются без вести пропавшими.
Еще больше материалов по теме: «Пожар на газовозах в Керченском проливе»