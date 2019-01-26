2019-01-26T10:27:03+03:00
Общество

Опасное катание: жительница Санкт-Петербурга травмировалась на Ай-Петри

Женщина каталась на тюбинге
Надежда ДАЦЮК
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Женщина, катаясь на плато Ай-Петри, получила травму позвоночника. Сообщение об этом поступило на пульт спасателей 25 января в 16.15.

- Сотрудники Ялтинского АСО «Крым-Спас» обнаружили, что женщина в результате катания на тюбинге получила травму позвоночника, - сообщил глава МЧС по РК Сергей Шахов.

Спасатели оказали ей первую помощь и доставили 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга в Ялту. Там ее встретили сотрудники скорой медпомощи.

В МЧС напомнили, что при катании на санках, лыжах, тюбингах нужно соблюдать меры предосторожности. На Ангарском перевале и плато «Ай-Петри» работают временные мобильные аварийно-спасательные посты, где отдыхающие и автомобилисты могут получить всю необходимую помощь.

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