Симферопольцы посмеялись над "зеброй", ведущей в забор
Пешеходы смогут попасть на другую сторону улицы, только преодолев ограждение
Фото: Анна Казмирчук
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В Симферополе отремонтировали улицу 1-й Конной Армии, и дорожные службы нанесли на проезжую часть разметку пешеходного перехода, которая упирается в забор. Это вызвало возмущение горожан.
- Вот такой пешеходный переход у нас на 1-ой Конной Армии. Новые технологии, - написала автор публикации, выложив фото чудной "зебры" в соцсети.
- Странно, у нас после ремонта улицы теперь около десяти переходов на участке в два километра. Не видела такого, и не понимаю, зачем это нужно. Особенно перед забором! - возмущется горожанка Ольга.
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