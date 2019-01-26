2019-01-26T15:18:50+03:00
Общество

Симферопольцы посмеялись над "зеброй", ведущей в забор

Пешеходы смогут попасть на другую сторону улицы, только преодолев ограждение
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Анна КазмирчукФото: Анна Казмирчук
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В Симферополе отремонтировали улицу 1-й Конной Армии, и дорожные службы нанесли на проезжую часть разметку пешеходного перехода, которая упирается в забор. Это вызвало возмущение горожан.

- Вот такой пешеходный переход у нас на 1-ой Конной Армии. Новые технологии, - написала автор публикации, выложив фото чудной "зебры" в соцсети.

- Странно, у нас после ремонта улицы теперь около десяти переходов на участке в два километра. Не видела такого, и не понимаю, зачем это нужно. Особенно перед забором! - возмущется горожанка Ольга.

Ранее поступали жалобы на подрядчиков, которые закатали в асфальт ливневки около центрального рынка.

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