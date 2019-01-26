2019-01-26T17:43:47+03:00
Общество

В Коктебеле горела котельная

Пожар тушили 30 минут
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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Ночью 25 января в поселке Коктебель загорелась котельная на территории частного домовладения. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 23.55.

- К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ПЧ 105 Коктебель в составе 2-х человек и 1 единицы техники, совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пожарные прибыли на место, было сильное задымление. В течение 30 минут они ликвидировали пожар, уничтоживший к этому времени перекрытия, оконный и дверной проемы. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

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