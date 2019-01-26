Штрафуют всех: В Крыму ГИБДД будет караулить пешеходов-нарушителей и водителей-хамов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-26T17:21:10+03:00

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В Крыму на следующей неделе сотрудники ГИБДД будут караулить безалаберных пешеходов, которые выскакивают на проезжую часть в неположенных местах или на красный свет. Стоит быть внимательнее и водителям, не уступающим дорогу. И тех, и других будут штрафовать за нарушения.

Дежурить инспекторы будут в местах массового скопления людей, возле остановок общественного транспорта и нерегулируемых пешеходных переходов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход! Внимание!» продлится с 28 января по 3 февраля.

- Проблема нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов на сегодняшний день одна из самых актуальных. Анализ аварийности на автодорогах Республики Крым за истекший период текущего года показывает рост количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Наблюдается увеличение количества ДТП с участием пешеходов на 33,3%, погибших в них лиц на 80% и раненых на 20%, - рассказали в крымском управлении ГИБДД.

В ГИБДД подчеркнули, что дорожную культуру нужно прививать всем со школьной скамьи, независимо от того, есть в семье транспортное средство или нет. Поэтому блюстители правопорядка проведут в течение недели серию «минуток безопасности» для юных пешеходов, а также посетят родительские собрания. Запланированы дополнительные занятия и для студентов, а также курсантов автошкол.