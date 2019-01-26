2019-01-26T17:21:10+03:00
Общество

Штрафуют всех: В Крыму ГИБДД будет караулить пешеходов-нарушителей и водителей-хамов

Правила поведения на "зебрах" нарушают на полуострове все чаще
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму на следующей неделе сотрудники ГИБДД будут караулить безалаберных пешеходов, которые выскакивают на проезжую часть в неположенных местах или на красный свет. Стоит быть внимательнее и водителям, не уступающим дорогу. И тех, и других будут штрафовать за нарушения.

Дежурить инспекторы будут в местах массового скопления людей, возле остановок общественного транспорта и нерегулируемых пешеходных переходов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход! Внимание!» продлится с 28 января по 3 февраля.

- Проблема нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов на сегодняшний день одна из самых актуальных. Анализ аварийности на автодорогах Республики Крым за истекший период текущего года показывает рост количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Наблюдается увеличение количества ДТП с участием пешеходов на 33,3%, погибших в них лиц на 80% и раненых на 20%, - рассказали в крымском управлении ГИБДД.

В ГИБДД подчеркнули, что дорожную культуру нужно прививать всем со школьной скамьи, независимо от того, есть в семье транспортное средство или нет. Поэтому блюстители правопорядка проведут в течение недели серию «минуток безопасности» для юных пешеходов, а также посетят родительские собрания. Запланированы дополнительные занятия и для студентов, а также курсантов автошкол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Симферопольцы посмеялись над "зеброй", ведущей в забор
Опасное катание: жительница Санкт-Петербурга травмировалась на Ай-Петри
Все иностранные моряки, пострадавшие при пожаре на танкерах в Черном море, выписаны из больницы
Погода в Крыму на 26 января: до +13 и дождь
11 февраля "Норд" снова выставят на торги на Украине
Рекультивация полигона в Каменке идет с отставанием
Новый главный архитектор Ялты приехал с Сахалина
Горящее в Черном море судно "Канди" поставили на якорь
В Ялте убирают рухнувшую на жилую двухэтажку подпорную стену
В Каменке облагородят приют для бездомных животных
Глава Крыма хочет вернуть Симферополю уровень благоустройства 70-х годов
Аксенов часами катал по Симферополю чиновников: Он показывал им состояние дорог
Севастопольскому чиновнику за взятку дали 2,5 года колонии
Начальника полиции Ленинского района оштрафовали за пьяное вождение