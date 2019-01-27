При столкновении «Жигули» и микроавтобуса погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-27T09:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария со смертельным исходом произошла на дороге Симферополь-Белогорск. По информации очевидцев, которые рассказали о ДТП в группе ВКонтакте «Автопартнер», столкновение двух автомобилей случилось между селами Трудовое и Мазанка.

Участниками аварии стали водители, находившиеся за рулем «Жигули» и микроавтобуса Mitsubishi.

Машины столкнулись лоб в лоб. Удар по легковушке пришелся с такой силы, что водитель получил смертельные травмы. Сообщается, что в «Жигули» находился пассажир, который остался в живых.

Причины ДТП выясняются.