2019-01-27T09:12:44+03:00
Происшествия

При столкновении «Жигули» и микроавтобуса погиб водитель

ДТП произошло на дороге Симферополь-Белогорск
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Погиб водитель "Жигули"Погиб водитель "Жигули"Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Авария со смертельным исходом произошла на дороге Симферополь-Белогорск. По информации очевидцев, которые рассказали о ДТП в группе ВКонтакте «Автопартнер», столкновение двух автомобилей случилось между селами Трудовое и Мазанка.

Участниками аварии стали водители, находившиеся за рулем «Жигули» и микроавтобуса Mitsubishi.

Машины столкнулись лоб в лоб. Удар по легковушке пришелся с такой силы, что водитель получил смертельные травмы. Сообщается, что в «Жигули» находился пассажир, который остался в живых.

Причины ДТП выясняются.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коктебеле горела котельная
Штрафуют всех: В Крыму ГИБДД будет караулить пешеходов-нарушителей и водителей-хамов
Симферопольцы посмеялись над "зеброй", ведущей в забор
Опасное катание: жительница Санкт-Петербурга травмировалась на Ай-Петри
Все иностранные моряки, пострадавшие при пожаре на танкерах в Черном море, выписаны из больницы
Погода в Крыму на 26 января: до +13 и дождь
11 февраля "Норд" снова выставят на торги на Украине
Рекультивация полигона в Каменке идет с отставанием
Новый главный архитектор Ялты приехал с Сахалина
Горящее в Черном море судно "Канди" поставили на якорь
В Ялте убирают рухнувшую на жилую двухэтажку подпорную стену
В Каменке облагородят приют для бездомных животных
Глава Крыма хочет вернуть Симферополю уровень благоустройства 70-х годов
Аксенов часами катал по Симферополю чиновников: Он показывал им состояние дорог
Севастопольскому чиновнику за взятку дали 2,5 года колонии
Начальника полиции Ленинского района оштрафовали за пьяное вождение