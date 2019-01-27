2019-01-27T10:54:16+03:00
Общество

Где в Симферополе 28 января не будет электричества

Ограничения коснутся садовых товариществ
Лера ВОЛЬНАЯ
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По информации пресс-службы администрации Симферополя, в некоторых садовых товариществах крымской столицы в понедельник, 28 января планируют отключить электроснабжение.

В сообщении сказано, что ограничение будет связано с проведением работ на электролинии.

В перечень садовых товариществ, где в понедельник не будет временно электричества, попали: "Бодрость", "Водник", "Изыскатель", "Садовод", "Ягодка", "Автобусник", "Пчелка", "Автомобилист" и "Полет".

Отключение произведут с 08.00 до 17.00.

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