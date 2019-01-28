2019-01-28T09:34:57+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 января: до +9 и облачно

Будет дуть ветер со скоростью 7-12 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В понедельник будет преимущественно облачно.В понедельник будет преимущественно облачно.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Сегодня, 28 января, в Крыму солнце будет скрыто за тучами. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, по прогнозу синоптиков Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в понедельник осадков не ожидается, но будет облачно. Подует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем до +9 градусов.

В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Днем будет дуть северо-западный ветер до 11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла.

На ЮБК в понедельник днем до 10 градусов. Будет облачно с прояснениями.

В Керчи сегодня будет облачно, днем возможен дождь. Воздух прогреется до +10 градусов.

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