Новые кадровые перестановки: уволился первый зам в Мининформе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-27T12:45:26+03:00

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На официальном сайте правительства РК говорится, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи РК. Максим Яковлев больше не будет трудиться в Мининформе.

Это не первая кадровая перестановка за последнее время. В министерствах и ведомствах Крыма уволились также руководители и их места заняли другие чиновники. Например, Светлана Жолудева сейчас является первым заместителем председателя Госкомитета конкурентной политики Республики Крым.

Назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Черняев. А первым заместителем министра финансов РК стала Оксана Губернаторова.