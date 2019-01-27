Новые кадровые перестановки: уволился первый зам в Мининформе
На официальном сайте правительства РК говорится, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи РК. Максим Яковлев больше не будет трудиться в Мининформе.
Это не первая кадровая перестановка за последнее время. В министерствах и ведомствах Крыма уволились также руководители и их места заняли другие чиновники. Например, Светлана Жолудева сейчас является первым заместителем председателя Госкомитета конкурентной политики Республики Крым.
Назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Черняев. А первым заместителем министра финансов РК стала Оксана Губернаторова.
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