Туман парализовал работу Симферопольского аэропорта
Десятки рейсов задержаны
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Непогода внесла коррективы в перемещение пассажиров, которые планировали воспользоваться услугами Симферопольского аэропорта. На официальном сайте аэропорта в расписании движения самолетов отмечена задержка рейсов.
На отправление задержаны 15 рейсов, 13 на прибытие, один рейс из Ижевска отменен.
В аэропорту отметили, что это связано с сильным туманом, который опустился на Симферополь в воскресенье, 27 января.
Еще с утра количество задержанных рейсов было в три раза меньше. Самолеты перенаправляют в аэропорт Краснодарского края.
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