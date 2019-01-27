Спасатели «вырезали» водителя «Жигули», попавшего в аварию

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-27T17:59:43+03:00

За сутки сотрудники МЧС четыре раза оказывали помощь, попавшим в ДТП владельцам авто

Изменить размер текста: A A

За сутки спасатели МЧС четыре раза оказывали помощь водителям, попавшим в серьезные ДТП. В ГУ МЧС по Крыму сообщили о шести человек, получивших травмы за один день.

Деблокировать пострадавшего пришлось спасателям 26 января. Авария произошла на трассе «Симферополь-Феодосия» в районе села Мазанка. Столкнулись «Жигули» и «Hyundai». Был госпитализирован водитель автомобиля ВАЗ.

- Помощь крымских спасателей в дорожных авариях порой имеет решающее значение для пострадавших, ведь их деблокация требует особых навыков и специализированного инструмента, которыми владеют специалисты чрезвычайного ведомства, - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.