С дождя со снегом начнется неделя в Крыму

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-27T18:40:43+03:00

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Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Крыму в начале новой недели. В понедельник, 28 января, возможен дождь со снегом. Температура воздуха, по сравнению с воскресным днем, немного опустится и составит +2 градуса. Ночью термометр покажет минус семь.

Со вторника по среду на небе снова будет светить солнце, но особого тепла не ожидается. Температура воздуха по-прежнему ожидается низкая: +3…+4 градуса.

Немного потеплеет в пятницу, 1 февраля. По прогнозам +6 градусов. В то же время ожидается переменная облачность и небольшой дождь.