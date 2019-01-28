Москвичу вручили награду за спасение тонущего ребенка в Ялте

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-28T09:52:30+03:00

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Московского героя, Кирилла Салова, наградили часами главы Республики Крым за активную гражданскую позицию. Он 6 января спас в Ялте тонущего ребенка.

Тогда 12-летнего мальчика штормовой волной смыло с пирса и начало уносить в открытое море.

- Я посмотрел на другой конец пирса и увидел, что там была возможность нормально спуститься. Разделся, спустился в воду и поплыл к нему. Когда к нему уже доплыл и схватил одной рукой, у него включился "синдром утопающего", он просто повис на мне. На середине пирса уже собрались люди и начали протягивать нам палку и веревку. Парня протянули на веревке к берегу, а меня вытащили на пирс, - рассказал Салов.

Постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что москвич совершил по-настоящему доброе дело, сообщили в пресс-службе.

- Этот поступок теперь будет морально поддерживать вас и вашу семью в моменты, когда это будет необходимо, - подчеркнул Мурадов.