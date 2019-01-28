2019-01-28T10:14:08+03:00
Происшествия

Прямо на турбазе взорвали 50-килограммовую авиабомбу: Севастопольские спасатели опубликовали видео

Снаряд нельзя было перевозить и поэтому его обезвредили на месте, где нашли [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Саперы отлично знают свое дело. Фото: пресс-служба МЧС России по г.СевастополюСаперы отлично знают свое дело. Фото: пресс-служба МЧС России по г.Севастополю
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В Севастополе во дворе турбазы имени А.В. Мокроусова обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовый снаряд, настолько проржавел, что его передвигать было опасно и поэтому его решили обезвредить, там где нашли.

За дело взялись спецы: пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю и военнослужащие инженерного подразделения Черноморского Флота.

- При обезвреживании немецкой авиабомбы SD-50 были предприняты все меры безопасности, - отмечает пресс-служба МЧС РФ по по г. Севастополю.

Было выставлено оцепление, дежурила "Скорая помощь". Ведь радиус разлета осколков авибомбы - 600 метров, разрушающего действия ударной волны – 200 метров, сейсмически опасной зоны - 60 метров.

Всего операции участвовали 33 человека и 7 единиц техники. От МЧС России - 14 человек личного состава, 3 единицы техники.

В Севастополе взорвали авиабомбу прямо во дворе турбазы .На территории турбазы имени А.В. Мокроусова нашли немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовый снаряд обезвредили там, где и нашли - передвигать боеприпас опасно. Видео: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю

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