Прямо на турбазе взорвали 50-килограммовую авиабомбу: Севастопольские спасатели опубликовали видео

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-28T10:14:08+03:00

Саперы отлично знают свое дело. Фото: пресс-служба МЧС России по г.Севастополю

Снаряд нельзя было перевозить и поэтому его обезвредили на месте, где нашли [видео]

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В Севастополе во дворе турбазы имени А.В. Мокроусова обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовый снаряд, настолько проржавел, что его передвигать было опасно и поэтому его решили обезвредить, там где нашли.

За дело взялись спецы: пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю и военнослужащие инженерного подразделения Черноморского Флота.

- При обезвреживании немецкой авиабомбы SD-50 были предприняты все меры безопасности, - отмечает пресс-служба МЧС РФ по по г. Севастополю.

Было выставлено оцепление, дежурила "Скорая помощь". Ведь радиус разлета осколков авибомбы - 600 метров, разрушающего действия ударной волны – 200 метров, сейсмически опасной зоны - 60 метров.

Всего операции участвовали 33 человека и 7 единиц техники. От МЧС России - 14 человек личного состава, 3 единицы техники.