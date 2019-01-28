Прямо на турбазе взорвали 50-килограммовую авиабомбу: Севастопольские спасатели опубликовали видео
В Севастополе во дворе турбазы имени А.В. Мокроусова обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовый снаряд, настолько проржавел, что его передвигать было опасно и поэтому его решили обезвредить, там где нашли.
За дело взялись спецы: пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю и военнослужащие инженерного подразделения Черноморского Флота.
- При обезвреживании немецкой авиабомбы SD-50 были предприняты все меры безопасности, - отмечает пресс-служба МЧС РФ по по г. Севастополю.
Было выставлено оцепление, дежурила "Скорая помощь". Ведь радиус разлета осколков авибомбы - 600 метров, разрушающего действия ударной волны – 200 метров, сейсмически опасной зоны - 60 метров.
Всего операции участвовали 33 человека и 7 единиц техники. От МЧС России - 14 человек личного состава, 3 единицы техники.
В Севастополе взорвали авиабомбу прямо во дворе турбазы .На территории турбазы имени А.В. Мокроусова нашли немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовый снаряд обезвредили там, где и нашли - передвигать боеприпас опасно. Видео: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю