2019-01-28T11:27:32+03:00
Общество

Против вандала, облившего памятник "вежливым людям", возбуждено уголовное дело

Мужчина признался в содеянном
Надежда ДАЦЮК
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В отношении вандала, который облил памятник «вежливым людям» красной краской, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.

По данным пресс-службы МВД по РК, задержанный признался в содеянном, сейчас идет следствие.

Напомним, поздно вечером 27 января в сквере Республики, на пересечении улиц Серова и Екатерининская, мужчина облил памятник. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Позже памятник очистили от краски и вернули первоначальный облик.

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