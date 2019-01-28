Против вандала, облившего памятник "вежливым людям", возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-28T11:27:32+03:00

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В отношении вандала, который облил памятник «вежливым людям» красной краской, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.

По данным пресс-службы МВД по РК, задержанный признался в содеянном, сейчас идет следствие.

Напомним, поздно вечером 27 января в сквере Республики, на пересечении улиц Серова и Екатерининская, мужчина облил памятник. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Позже памятник очистили от краски и вернули первоначальный облик.