В Керчи пограничники изъяли у браконьера 230 килограммов пиленгаса
В Керчи сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК задержали индивидуального предпринимателя, который незаконно вылавливал рыбу на одном из городских причалов.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления, у него нашли 120 особей пиленгаса «с признаками объячеивания».
Рыба добывалась с помощью запрещенных орудий лова - сетями.
- Общий вес незаконного улова превысил 230 килограммов, - добавили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Рыбу передали на хранение.
Орудие лова и судно изъяли «в целях установления всех обстоятельств правонарушения и определения нанесенного ущерба».
Проводится административное расследование.
Кстати, жители Керчи заплатит 330 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы. Кроме того, ему назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы, он будет отбывать наказание его условно.