В Керчи пограничники изъяли у браконьера 230 килограммов пиленгаса

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-28T11:41:53+03:00

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В Керчи сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК задержали индивидуального предпринимателя, который незаконно вылавливал рыбу на одном из городских причалов.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления, у него нашли 120 особей пиленгаса «с признаками объячеивания».

Рыба добывалась с помощью запрещенных орудий лова - сетями.

- Общий вес незаконного улова превысил 230 килограммов, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Рыбу передали на хранение.

Орудие лова и судно изъяли «в целях установления всех обстоятельств правонарушения и определения нанесенного ущерба».

Проводится административное расследование.

Кстати, жители Керчи заплатит 330 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы. Кроме того, ему назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы, он будет отбывать наказание его условно.