В районе урочища Капсель произошло ДТП: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-28T12:15:51+03:00

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В Крыму на дороге «Судак-Солнечная Долина», в районе урочища Капсель, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. На место проишествия сразу выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, там столкнулись «Chery Amulet» и «Ford Probe».

Спасатели незамедлительно выехали на место ДТП. Фото: пресс-служба МЧС РК

- Двоих пострадавших: 63-летнего мужчину и 43-летнюю женщину госпитализировали, - рассказали в МЧС.

На месте аварии спасатели предприняли противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП. Также они создали условия для свободного проезда других автомобилей.

Машина застряла в районе Ангарского перевала. Фото: пресс-служба МЧС РК

Также в этот же день, 27 января, спасатели оказали помощь автомобилисту в районе Ангарского перевала.

Там машина «Hyundai Solaris» оказалась в кювете. С помощью автомобильной лебедки и такелажного оборудования автомобиль эвакуировали. В медицинско2й помощи никто из пассажиров не нуждался.