В районе урочища Капсель произошло ДТП: пострадали два человека
В Крыму на дороге «Судак-Солнечная Долина», в районе урочища Капсель, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. На место проишествия сразу выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, там столкнулись «Chery Amulet» и «Ford Probe».
Спасатели незамедлительно выехали на место ДТП. Фото: пресс-служба МЧС РК
- Двоих пострадавших: 63-летнего мужчину и 43-летнюю женщину госпитализировали, - рассказали в МЧС.
На месте аварии спасатели предприняли противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП. Также они создали условия для свободного проезда других автомобилей.
Машина застряла в районе Ангарского перевала. Фото: пресс-служба МЧС РК
Также в этот же день, 27 января, спасатели оказали помощь автомобилисту в районе Ангарского перевала.
Там машина «Hyundai Solaris» оказалась в кювете. С помощью автомобильной лебедки и такелажного оборудования автомобиль эвакуировали. В медицинско2й помощи никто из пассажиров не нуждался.