2019-01-28T15:06:31+03:00
Общество

Директор «Севавтодора» получил 7 лет условно за взятку в полмиллиона рублей

Он заплатит штраф в десятикратном размере
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Еще он попросил арендовать для него квартируЕще он попросил арендовать для него квартируФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе судили директора «Севавтодора», который получил взятку в размере 510 тысяч рублей. Его приговорили к 7-ми годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, обвиняемый теперь должен выплатить в федеральный бюджет штраф - 5,1 миллиона рублей.

В 2016 году он от имени предприятия заключил выгодные контракты по поставке строительных материалов. За это подсудимый потребовал перечислить ему деньги, а сумма оперделялась им исходя из цены контрактов.

Также он попросил арендовать для него квартиру в современном жилом комплексе.

- На указанных условиях с подрядчиком заключили 29 контрактов поставки строительных материалов, асфальтобетонной смеси, аренды спецтехники на общую сумму свыше 102 миллиона рублей, на счет поставщика было перечислено более 29 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе.

На счет директора перечислили 510 тысяч рублей и арендовали для него жилье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе 29 января без воды останутся десятки улиц
В Евпатории хотят создать мини-«Артек»
В аэропорту «Симферополь» появятся установки для отпугивания птиц
На трассе «Таврида» разместят модульные травмоцентры
В районе урочища Капсель произошло ДТП: пострадали два человека
В Керчи пограничники изъяли у браконьера 230 килограммов пиленгаса
Против вандала, облившего памятник "вежливым людям", возбуждено уголовное дело
В Симферополе назначили нового директора "Детского парка"
Памятник "вежливым людям" очистили от краски
Прямо на турбазе взорвали 50-килограммовую авиабомбу: Севастопольские спасатели опубликовали видео
Москвичу вручили награду за спасение тонущего ребенка в Ялте
Погода в Крыму на 28 января: до +9 и облачно
С дождя со снегом начнется неделя в Крыму
Спасатели «вырезали» водителя «Жигули», попавшего в аварию
Туман парализовал работу Симферопольского аэропорта