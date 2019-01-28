Директор «Севавтодора» получил 7 лет условно за взятку в полмиллиона рублей
В Севастополе судили директора «Севавтодора», который получил взятку в размере 510 тысяч рублей. Его приговорили к 7-ми годам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, обвиняемый теперь должен выплатить в федеральный бюджет штраф - 5,1 миллиона рублей.
В 2016 году он от имени предприятия заключил выгодные контракты по поставке строительных материалов. За это подсудимый потребовал перечислить ему деньги, а сумма оперделялась им исходя из цены контрактов.
Также он попросил арендовать для него квартиру в современном жилом комплексе.
- На указанных условиях с подрядчиком заключили 29 контрактов поставки строительных материалов, асфальтобетонной смеси, аренды спецтехники на общую сумму свыше 102 миллиона рублей, на счет поставщика было перечислено более 29 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе.
На счет директора перечислили 510 тысяч рублей и арендовали для него жилье.