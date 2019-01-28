Директор «Севавтодора» получил 7 лет условно за взятку в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-28T15:06:31+03:00

Еще он попросил арендовать для него квартиру Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Он заплатит штраф в десятикратном размере

Изменить размер текста: A A

В Севастополе судили директора «Севавтодора», который получил взятку в размере 510 тысяч рублей. Его приговорили к 7-ми годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, обвиняемый теперь должен выплатить в федеральный бюджет штраф - 5,1 миллиона рублей.

В 2016 году он от имени предприятия заключил выгодные контракты по поставке строительных материалов. За это подсудимый потребовал перечислить ему деньги, а сумма оперделялась им исходя из цены контрактов.

Также он попросил арендовать для него квартиру в современном жилом комплексе.

- На указанных условиях с подрядчиком заключили 29 контрактов поставки строительных материалов, асфальтобетонной смеси, аренды спецтехники на общую сумму свыше 102 миллиона рублей, на счет поставщика было перечислено более 29 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе.

На счет директора перечислили 510 тысяч рублей и арендовали для него жилье.