2019-01-28T16:19:17+03:00
Общество

В Евпатории хотят создать мини-«Артек»

Для этого нужно около 600 миллионов рублей
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас разрабатывается инвестиционный проектСейчас разрабатывается инвестиционный проектФото: Александра КОРШУНОВА
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Глава администрации Евпатории Андрей Филонов рассказал, что хочет создать аналог международного детского центра "Артек". Планируется, что он будет находиться на базе санатория имени Юрия Гагарина.

Он отметил, что сейчас разрабатывается инвестиционный проект для того, чтобы внести этот проект в федеральную целевую программу.

- Мы подготовили пакет документов, сейчас за это боремся. Хотим как "исполняющие обязанности" всероссийской детской здравницы создать свой маленький, так сказать, мини-"Артек", - добавил Филонов.

Для этого понадобится порядка 600 миллионов рублей.

Кстати, за пять лет в российский "Артек" вложили 21 миллиард рублей. За эти годы в лагере побывали 120 тысяч детей, из них более 3000 иностранцев.

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