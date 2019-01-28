2019-01-28T17:17:13+03:00
Общество

В Симферополе 29 января без воды останутся десятки улиц

Это связано с ремонтными работами
Александра КОРШУНОВА
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Ограничение будет действовать с 9.00 до 17.00Ограничение будет действовать с 9.00 до 17.00Фото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе во вторник, 29 января, из-за ремонтных работ на улице Полтавской без воды останутся больше 10 улиц. Ограничение будет действовать с 9.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Воды не будет по улицам: Харьковская, Шахтеров, Полтавская, Мраморная, Урожайная, Черниговская, Луганская, Муромская, Цимлянская, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, ограничение коснется и переулков: Киевский, Полтавский, Мраморный и Харьковский, а также прилегающих улиц.

Напомним, в декабре прошлого года в половина крымской столицы осталась без воды из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда при исполнении работ погиб мастер предприятия "Вода Крыма". Он ночью упал в воронку и его не смогли спасти.

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