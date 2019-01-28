В симферопольской Каменке 29 января не будет света
В Каменском массиве в Симферополе во вторник, 29 января, с 9.00 до 17.00 ожидаются перебои со светом. Это связано с проведением там плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
КОНКРЕТНО
Отключения в Каменском массиве:
СТ Автобусник
СТ Энергия
СТ Урожай
СТ Шинник
СТ Привал
СТ Ягодка
СТ Домостроитель.
ВНИМАНИЕ
Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55.
Специалисты рекомендуют выключать электроприборы от сетей на период проведения работ, чтобы они не повреждались.
Напомним, в Симферополе 29 декабря на десятки улиц отключат холодную воду. Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00.