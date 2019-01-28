В симферопольской Каменке 29 января не будет света

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-28T18:08:45+03:00

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В Каменском массиве в Симферополе во вторник, 29 января, с 9.00 до 17.00 ожидаются перебои со светом. Это связано с проведением там плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

КОНКРЕТНО

Отключения в Каменском массиве:

СТ Автобусник

СТ Энергия

СТ Урожай

СТ Шинник

СТ Привал

СТ Ягодка

СТ Домостроитель.

ВНИМАНИЕ

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

Специалисты рекомендуют выключать электроприборы от сетей на период проведения работ, чтобы они не повреждались.

Напомним, в Симферополе 29 декабря на десятки улиц отключат холодную воду. Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00.