Симферопольские полицейские нашли пропавшего 13-летнего подростка
В крымской столице полицейские нашли пропавшего 13-летнего подростка. Он ушел из дома после ссоры с матерью. Она и сообщила в дежурную часть полиции о том, что ее сын пропал, сообщили в УВМД России по Симферополю.
Правоохранители проверяли места возможного нахождения подростка. Полицейские опрашивали друзей и знакомых парня.
- Ориентировки с его приметами направили во все органы внутренних дел Республики Крым, - добавили в пресс-службе.
Уже через несколько часов мальчика нашли у его знакомой.
В то время, пока его не было дома, никаких «противоправных деяний в отношении парня совершено не было». Подростка передали матери.
Правоохранители провели с беглецом и его родительницей профилактическую беседу.
Напомним, в начале января в Гурзуфе пропали дети. Они ушли колядовать и не вернулись домой. Одну из ночей они провели в подъезде, из еды у них были только сладости.