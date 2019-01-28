2019-01-28T18:41:51+03:00
Общество

Симферопольские полицейские нашли пропавшего 13-летнего подростка

Он ушел из дома после ссоры с матерью
Александра КОРШУНОВА
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В крымской столице полицейские нашли пропавшего 13-летнего подростка. Он ушел из дома после ссоры с матерью. Она и сообщила в дежурную часть полиции о том, что ее сын пропал, сообщили в УВМД России по Симферополю.

Правоохранители проверяли места возможного нахождения подростка. Полицейские опрашивали друзей и знакомых парня.

- Ориентировки с его приметами направили во все органы внутренних дел Республики Крым, - добавили в пресс-службе.

Уже через несколько часов мальчика нашли у его знакомой.

В то время, пока его не было дома, никаких «противоправных деяний в отношении парня совершено не было». Подростка передали матери.

Правоохранители провели с беглецом и его родительницей профилактическую беседу.

Напомним, в начале января в Гурзуфе пропали дети. Они ушли колядовать и не вернулись домой. Одну из ночей они провели в подъезде, из еды у них были только сладости.

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