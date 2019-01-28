В Ялте перевернулась груженая фура

СЕГОДНЯ 19:56 2019-01-28T19:57:52+03:00

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Сегодня, 28 января, в Ялте на крутом повороте перевернулась груженая фура. ДТП случилось в районе отеля "Ялта-Интурист". Грузовик едва ли не врезался в легковую машину, ехавшую неподалеку.

- Водитель авто родился просто в рубашке. Доли секунды - и столкновения было бы не избежать, - пишут пользователи соцсетей.

Фура в Ялте перевернулась на повороте .Видео: "Подслушано Ялта"/ "Вконтакте"

- Почему не поднимают вопрос о качестве дорог в Ялте? Яма на яме, - жалуются горожане-автомобилисты.

- Надо организовываться в народный совет и спрашивать власти по планам работ, по качеству, по подрядам, договорам... все делать надо самим! Хотим дороги, собираемся и доказываем, что мы не только телек можем смотреть, - поделился мнением крымчанин Олег.