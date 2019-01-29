Москва выделила Севастополю 116 миллионов рублей на ремонт соцприюта для детей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-29T08:41:16+03:00

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В Севастополе за счет федерального бюджета отремонтируют социальный приют для детей и подростков. В рамках соглашения на это предусмотрено 116 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя со ссылкой на директора департамента труда и социальной защиты населения города Станислава Борисенко.

Он отметил, что за эти деньги отремонтируют детский корпус, административно-хозяйственный комплекс, подсобные помещение, построят подпорную стену и смонтируют новое ограждение.

- Также запланирован монтаж медицинского модуля для размещения карантинного отделения, улучшение материально-технической базы учреждения - приобретение оборудования, - добавил Борисенко.

На время работ детей переведут в жилые помещения общежития школы №42 по улице Папанина.

В приюте, на улице Окопная, проживают несовершеннолетние, которые попали в сложные жизненные ситуации.