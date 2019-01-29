2019-01-29T11:32:24+03:00
Общество

Полицейские в Симферополе нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Она ушла в школу и не вернулась
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в школу и не вернулась обратно.

С заявлением в полицию обратилась ее мама, 45-летняя жительница крымской столицы.

Как только полицейские получили это сообщение, они опросили родственников, одноклассников и друзей подростка.

- Правоохранители сразу же проверили автовокзалы, все въезды и выезды из города, отработали места концентрации молодежи, - сообщили в пресс-службе УВМД России по Симферополю.

К счастью, полицейским удалось найти девочку, она была в гостях у своего друга. Никаких «противоправных деяний в отношении подростка совершено не было».

Мать ребенка привлекут к административной ответственности за то, что она не сразу приняла меры по розыску дочери.

Кстати, недавно симферопольские полицейские искали пропавшего 13-летнего мальчика. Он ушел из дома после ссоры с матерью.

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