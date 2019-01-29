В Симферополе застолье закончилось смертельной дракой
В одной из симферопольских квартир во время застолья произошла драка, которая закончилась смертью для одного из мужчин. Сообщение о случившемся в полицию поступило от соседки.
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть молодого человека наступила от черепно-мозговой и черепно-лицевой травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Симферополю.
Сотруднику правоохранительных органов Сергею Виркунову удалось найти подозреваемого, им оказался 28-летний местный житель.
Стало известно, что накануне в его квартире было застолье. После употребления спиртных напитков между мужчинами произошла драка, от ударов один из них потерял сознание.
А уже утром хозяин квартиры обнаружил, что мужчина мертв.
Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, сейчас он находится под стражей.