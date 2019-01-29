В Симферополе застолье закончилось смертельной дракой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-29T12:05:00+03:00

Подозреваемому в преступлении грозит до 15 лет тюрьмы

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В одной из симферопольских квартир во время застолья произошла драка, которая закончилась смертью для одного из мужчин. Сообщение о случившемся в полицию поступило от соседки.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть молодого человека наступила от черепно-мозговой и черепно-лицевой травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Симферополю.

Сотруднику правоохранительных органов Сергею Виркунову удалось найти подозреваемого, им оказался 28-летний местный житель.

Стало известно, что накануне в его квартире было застолье. После употребления спиртных напитков между мужчинами произошла драка, от ударов один из них потерял сознание.

А уже утром хозяин квартиры обнаружил, что мужчина мертв.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, сейчас он находится под стражей.