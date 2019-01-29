Пещера под крымской трассой «Таврида» может иметь протяженность 10 километров

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-29T12:46:37+03:00

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Протяженность обнаруженной пещеры под трассой «Таврида» может составлять до 5-10 километров. На данный момент исследовано только 1300 метров коридоров, рассказал председатель Совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин.

Он дополнил, что к полноценным работам можно будет приступить только тогда, как эту землю передадут в пользование Крымскому федеральному университету.

- Сейчас исследовано 1300 метров коридоров. По происхождению пещера должна иметь сетчатую структуру и быть протяженностью 5-10 километров, - добавил Самохин.

Он отметил, что университет выделил большую сумму денег на спелеологические изыскания. Уже даже приобретено специальное оборудование.

Пещеру планируется исследовать полностью, оборудовать там два входи и обеспечить ее системой вентиляции. Уже после этого на ее базе делать туристический объект.