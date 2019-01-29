2019-01-29T14:10:26+03:00
Общество

Поклонская создаст общественное движение для помощи детям Донбасса и православным украинцам

Его не планируется делать политическим
Александра КОРШУНОВА
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У депутата еще много проектовУ депутата еще много проектовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская рассказал, что хочет создать общественное движение для помощи детям Донбасса и православным жителям Украины. Его пока делать политическим не планируется.

Как рассказала Поклонская на встрече с журналистами и студентами в Симферополе, существует еще много проектов.

- Мы все это хотим совместить, создать свое общественное движение, без слова "политическое", пока, по крайней мере, - добавила Поклонская.

Кстати, на встрече депутат рассказал, как уехала из Киева после Евромайдана. Первый прокурор российского Крыма поделилась воспоминаниями о перевороте на Украине и первых днях Крымской весны.

А еще Наталья Поклонская вместе со своим мужем Иваном Соловьевым в откровенном интервью "КП" поделились, как им не дали бороться с коррупцией среди думцев.

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