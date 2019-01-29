В Симферополе за неделю выросли цены на бензин

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-29T15:34:28+03:00

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В Симферополе за неделю, по сравнению с 21 января, увеличилась стоимость бензина марки АИ-95 на 0,27 процента. Об этом сообщили в Крымстате.

В статистическом органе рассказали, что цены на бензин марок: АИ-95 и АИ-92 остались без изменения.

- Прирост на дизельное топливо составил 0,14 процента, - добавили в Крымстате.

КОНКРЕТНО

Стоимость бензина и ДТ в Крыму на 28 января:

Дизельное топливо – 50,80 р.

АИ-92 – 47,06 р.

АИ-95, АИ-95 премиум – 50,25 р.

АИ-98 – 56, 44 р.

Кстати, в сентябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов обратился в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму. Он рассказал, что у него нет никаких рычагов воздействия на нефтетрейдеров. Глава направляет обращения в ФАС и прокуратуру, а они уже проверяют ценообразование.