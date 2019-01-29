2019-01-29T16:15:39+03:00
Общество

Крымский омбудсмен не знает, где находится капитан «Норда» Владимир Горбенко

Обращений о его пропаже к ним не поступало
Александра КОРШУНОВА
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Рыболовецкое судно "Норд". Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Крым.Рыболовецкое судно "Норд". Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Крым.
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Уполномоченная по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала, что не знает, где сейчас находится капитан судна "Норд" Владимир Горбенко.

Она отметила, что со стороны уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации претензий к капитану нет.

- В случае возвращения в Крым Горбенко никто не собирается объявлять в розыск или привлекать к ответственности. Одна из статей, которые по которой выдвинуто обвинение капитану ("О нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее") сама по себе имеет антироссийскую направленность, и открывает возможности для преследования жителей Крыма, оказавшихся на украинской территории, - подчеркнула Лубина.

Она резюмировала, что обращений о пропаже капитана судна "Норд" Владимира Горбенко на Украине им не поступало.

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