Ученые назвали оптимальное количество туристов для Крыма

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-29T17:05:57+03:00

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Оптимальное количество туристов, которое может принять Крым в год - 6 миллионов человек. Такую цифру озвучил декан географического факультета Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Борис Вахрушев.

Он отметил, что республика интересна для жителей всех регионов России. А многие из них сохранили свои воспоминания о Крыме из детства.

- В первую очередь, необходимо задаться целью создать необходимую инфраструктуру, расширить границы курорта, а не просто увеличить турпоток до 9-12 миллионов. Нельзя забывать, что туризм - довольно грязная отрасль народного хозяйства. И работы профильных служб должны проводиться сразу по завершению курортного сезона, а не весной, - уверен Вахрушев.

Он отметил, что именно такой подход и поспособствует увеличению количества туристов в так называемый "низкий сезон".

ИСТОЧНИК KP.RU