10 тысяч детей в крымских школах изучают украинский язык

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-29T17:45:09+03:00

Всего в школах республики обучается 200 тысяч детей Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В новом учебном году в крымских школах для 39 тысяч школьников организовали изучение родных языков. Так, крымскотатарский преподают 27 тысячам учащимся, украинский - 10 тысячам, армянский - 97 ученикам, болгарский - 73 ученикам, греческий - 343 школьникам, а немецкий - 58. Об этом сообщили в пресс-службе Минобраза РК.

- Обучение организовано в различных формах - как предмет, углубленно, факультативно и во внеурочной деятельности, - добавили в министерстве.

Всего в текущем учебном году в школах Крыма обучаются 200 тысяч человек. Из них образование на русском языке получают 194 тысячи, на крымскотатарском - 6 тысяч, а на украинском - 249 учащихся.

- В Крыму функционирует 15 общеобразовательных организаций с крымскотатарским языком обучения (224 класса, 4258 учащихся) и одна школа с украинским языком обучения (9 классов, 144 учащихся), - отметили в Минобразе.

Кроме того, 383 ребенка получают образование и воспитание на крымскотатарском языке, 883 ребенка обучаются в двуязычных (крымскотатарский, русский) группах.

ИСТОЧНИК KP.RU