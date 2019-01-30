2019-01-30T09:28:47+03:00
Происшествия

В Крыму арестовали банду наркосбытчиков

У них изъяли более полусотни свертков с амфетаминами
Анастасия ЖУКОВА
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В Нижнегорском районе Крыма арестовали четырех наркосбытчиков из организованной группы.

- Четверо местных жителей обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Им инкриминируется распространение наркотиков на территории района с использованием системы «закладок», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Правоохранители нашли тайники и изъяли оттуда более полусотни свертков с амфетаминами.

Нижнегорский районный суд арестовал обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается, его контролирует прокуратура района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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