В Крыму арестовали банду наркосбытчиков
В Нижнегорском районе Крыма арестовали четырех наркосбытчиков из организованной группы.
- Четверо местных жителей обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Им инкриминируется распространение наркотиков на территории района с использованием системы «закладок», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Правоохранители нашли тайники и изъяли оттуда более полусотни свертков с амфетаминами.
Нижнегорский районный суд арестовал обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается, его контролирует прокуратура района.
ИСТОЧНИК KP.RU