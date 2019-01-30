Днем и ночью истребители и бомбардировщики Черноморского флота готовятся к летным учениям

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-30T09:45:22+03:00

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Экипажи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24 отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота готовятся к летным тактическим учениям.

Технический состав сдает нормативы по подготовке самолетов перед полетами, а летчики начали выполнять тренировочные полеты, отрабатывая отдельные элементы предстоящего учения.

Тренируются в любых погодных условиях как по одиночке, так и совместно - в составе эскадрилий, звеньев и пар. Полеты проходят и днем, и ночью на разных высотах.

Полеты Су-30 и Су-24 в Крыму.Видео: пресс-служба Черноморского флота РФ

- На учениях экипажи Су-30 и Су-24 выполнят задачи по предназначению, в роли условного противника выступят летчики отдельного смешанного авиационного полка флота. Также командирам экипажей самолётов предстоит применить нестандартные подходы для выполнения поставленных задач по завоеванию господства в небе в условиях учебного боя, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU