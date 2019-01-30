Симферопольские власти не определились с датой сноса «КУБа»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-30T10:49:31+03:00

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В Симферополе пока не определились с точной датой сноса торгового центра «КУБ» на Куйбышевской площади. Об этом сообщила глава города Наталья Маленко.

- Даты сноса торгового центра «КУБ» пока нет потому, что на сегодняшний день мы можем действовать, как и раньше, в строго установленном порядке, и в тех полномочиях, которые у нас есть. Для какого-то действия нужно, соответственно, решение, по которому мы будем работать. Пока этого решения мы ждем, принял решение суд в Калуге, но есть еще процессуальные моменты, - добавила Маленко.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что суд разрешил снести скандальный торговый центр в Симферополе. Строение признали незаконным еще в 2017 году, но снос отложили, так как собственник решил отстаивать право на торговый центр в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU