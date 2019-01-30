Спасатели потушили один из танкеров, горящих в Черном море

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-30T12:22:09+03:00

Однако они предполагают, что продолжается закрытое горение

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Иностранные танкеры «Маэстро» и «Канди» продолжают гореть в Черном море с 21 января. ЧП произошло после неудачной перевалки сжиженного пропан-бутана.

- «Канди» горит открыто, а на «Маэстро», как мы предполагаем, есть закрытое горение. Его не видно. Орошаем периодически оба танкера, - сообщил пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

Он также уточнил, что тела 10 членов экипажа, попавших без вести, до сих пор не обнаружены.

- Как обычно, подаются оповещения с проходящих мимо судов, осматривается акватория. Как таковой поисково-спасательной операции активной не проводится, - добавил Кравченко.

По его словам, разлива нефтепродуктов нет.

На прошлой неделе горящие суда поставили на якорь, и они больше не дрейфуют в сторону Крыма. 12 спасенных моряков, граждан Индии и Турции, уже отправили на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU