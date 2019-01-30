Спасатели потушили один из танкеров, горящих в Черном море
Иностранные танкеры «Маэстро» и «Канди» продолжают гореть в Черном море с 21 января. ЧП произошло после неудачной перевалки сжиженного пропан-бутана.
- «Канди» горит открыто, а на «Маэстро», как мы предполагаем, есть закрытое горение. Его не видно. Орошаем периодически оба танкера, - сообщил пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.
Он также уточнил, что тела 10 членов экипажа, попавших без вести, до сих пор не обнаружены.
- Как обычно, подаются оповещения с проходящих мимо судов, осматривается акватория. Как таковой поисково-спасательной операции активной не проводится, - добавил Кравченко.
По его словам, разлива нефтепродуктов нет.
На прошлой неделе горящие суда поставили на якорь, и они больше не дрейфуют в сторону Крыма. 12 спасенных моряков, граждан Индии и Турции, уже отправили на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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