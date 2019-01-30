2019-01-30T14:20:38+03:00
Общество

В Симферополе легковушка врезалась в столб: Без газа и света осталась улица Почтовая

По предварительным данным, водитель уснул за рулем
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас на месте работают специалисты "Крымэнерго". Фото: Леонид КарповСейчас на месте работают специалисты "Крымэнерго". Фото: Леонид Карпов
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В Симферополе в среду, 30 января, легковой автомобиль врезался в столб. Из-за этого без газа и света остались жители на улице Почтовая. Об этом рассказал общественный деятель Леонид Карпов.

- В Симферополе на улице Почтовой упал столб. Повредил газовую трубу. Газ заглушили, электричество отключили. Местные говорят столб, снес легковой автомобиль водитель, которого уснул за рулем. Ведутся ремонтные работы. На улице нет света, газа, Интернета, - добавил Карпов.

Люди остались без света, газа и Интернета. Фото: Леонид Карпов

Люди остались без света, газа и Интернета. Фото: Леонид Карпов

Местные жители рассказали, что столб там находится на одной линии с бордюрным камнем.

- Возле него все притормаживали, чтоб машиной не задеть. Это был лишь вопрос времени, когда в него кто-то врежется, - отметила пользователь соцсети.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты «Крымэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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