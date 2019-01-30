Любитель «меди»: Симферополец в третьей раз попался на краже проводов с электричек

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-30T15:12:22+03:00

При обыске у него нашли 30 килограммов проводов Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В районе станции Промышленная сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте задержали 33-летнего симферопольца. После проведения досмотра у него обнаружили различной длины медные провода.

Он рассказал оперативникам, что снял их с подвижного состава. Общий вес проводов составил 30 килограммов.

- За кражу оборудования Крымской железной дороги симферополец задерживается уже в третий раз. В отношении мужчины дважды было возбуждено уголовное дело. В 2017 году он получил 5 тысяч рублей штрафа, - добавили в пресс-службе.

Но уже в 2018 году суд приговорил похитителя в размере к условному сроку в виде одного года лишения свободы.

Находясь под отбытием приговора, он вновь совершил преступление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU